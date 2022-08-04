После отравления детей в лагере «Еланчик» прокуратура начала проверку. Возбуждено уголовное дело

Прокуратура Челябинской области организовала проверку по факту обращения несовершеннолетних за медпомощью в детском оздоровительном лагере «Еленчик». Возбуждено уголовное дело.

Второго августа в медицинский пункт ДОЛ «Еланчик» обратились несовершеннолетние возрастом от 8 до 17 лет с жалобами на плохое самочувствие, предположительно вызванное отравлением.

«Прокурор Миасса Алексей Путилов в целях выяснения обстоятельств произошедшего незамедлительно выехал на место происшествия. К проверке также были привлечены сотрудники правоохранительных органов и представители Управления Роспотребнадзора», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства об образовании со стороны должностных лиц учреждения в части соблюдения прав несовершеннолетних на охрану жизни и здоровья.

По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Кроме того, прокуратурой поставлен на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом СУ СК РФ по Челябинской области по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».