Молодежный театр Челябинска посвящает Дню дизайнера яркие воспоминания о создании афиш

Молодежный театр Челябинска сегодня, девятого сентября, в День дизайнера, решил вспомнить несколько ярких историй, связанных со своими театральными афишами. Ведь иногда за симпатичной картинкой стоит целая мучительная череда поиска идей, проб. Особенно при создании премьерной афиши, когда в распоряжении дизайнера ещё нет фотографий со спектакля.

Так, например, яркие воспоминания связаны с афишей постановки «Чёрный апельсин». Было решено визуализировать главный образ, то есть создать этот самый чёрный апельсин. Действовали по инструкции из пьесы — закупили с запасом фруктов и чёрную тушь, подготовили шприц. Уже на начальном этапе, вспоминает фотограф Игорь Шутов, уделали всю студию: вкалывали тушь во фрукт, она брызгала и растекалась по полу и стенам.

«Моё терпение лопнуло тогда, когда я понял, что тушь практически не оттирается. И пока отдел маркетинга экспериментировал, вкалывая краску в апельсины, я сел и на компьютере раскрасил изображение!», — рассказывает секрет фотограф.

Но такая хитрость, к слову, удалась только с афишей, а вот помощник режиссёра Ксения Милова прибегнуть к помощи компьютера не может. Она по-прежнему перед каждым спектаклем вынуждена «заправлять» апельсины вручную. Вкалывать чёрную краску в цитрусовые до нужного объёма она научилась уже даже с закрытыми глазами. Но и у неё не обходится без приключений.

«Всё зависит от того, какого качества апельсины подготовят реквизиторы, — рассказывает Ксюша. — Если апельсины не очень свежие, то достаточного одного шприца с гуашью. Кстати, мы сознательно заменили тушь гуашью, потому что гуашь гораздо проще отмыть в случае чего. Так вот, для несвежего апельсина достаточно один раз заправить шприц — и дольки приобретают насыщенный чёрный цвет. Но если фрукты свежие, сок выталкивает краску, и приходится перезаправлять шприц несколько раз. Была однажды ситуация, когда гуашь скопилась внутри апельсина, и когда я добавила ещё немного, она стрельнула наружу, и я оказалась покрыта краской с ног до головы. А мне надо было идти встречать зрителей. Так и отправилась — вся в чёрных пятнышках. С того случая, лишь только я начинаю это делать перед спектаклем, артисты на всякий случай отбегают подальше».

Ещё одна история долгих творческих метаний связана со спектаклем «Чужие письма». Вариантов афиши было много, но печать все отодвигалась и отодвигалась из-за желания найти лучший вариант.

«Мы долго работали над афишей с дизайнером, — вспоминает режиссёр спектакля Александра Ловянникова. — Ведь афиша — это очень важно, потому что, глядя на нее, будущий зритель понимает, будет ему близок спектакль или нет. И если ошибиться с дизайном, на спектакль могут попасть люди, которым он окажется неинтересен. Получается, и людям плохо, и театру. С афишей “Чужие письма” у нас были варианты: с кинолентой, кинохлопушкой (я хотела подчеркнуть, что это именно киносценарий). Помню, я даже предлагала вариант с YouTube и ноутбуком, потому что важно было показать, что мы смотрим на советский сценарий с современной точки зрения. А потом мы поговорили с худруком вашего театра Иваном Миневцевым — и нашли классный референс. Мы поняли, что это история не столько про киносценарий, сколько про двух женщин — учительницу и школьницу. Захотелось показать их крупным планом. Ведь спектакль именно это и делает — крупным планом показывает этих двух героинь — Зиночку Бегункову и Веру Ивановну. Между прочим, афиша у нас не отфотошопленная. Актриса в реальности держит зеркало, в котором отражается школьница. Это настоящее зеркало, которое мы нашли и поломали, чтобы создать нужную картинку. Мы пытались подчеркнуть, что Зиночка смотрит на Веру Ивановну и что-то там про неё думает, насупившись, а Вера Ивановна этого даже не замечает. Здорово, что изображение получилось таким, будто это фрагмент ретрофотографии».

Александра также признаётся, что к этой афише у нее особое отношение. Она даже увезла её домой в Москву: «Эта афиша с автографами актёров висит у меня дома на кухне — это место, где я чаще всего бываю. Вообще у меня дома висят только две афиши — ваша, из Челябинска, и афиша юбилейного Международного фестиваля кукольных театров Titirimundi, в котором я участвовала с нашим спектаклем “Я делаю мир”. То есть хранится много афиш, а вот на стенах разместила только две. И это неслучайно».

«Вообще, при создании афиши самый волнительный момент — начало работы, — делится дизайнер Молодёжного театра Мария Злобина. — Момент, когда получаешь приказ и понимаешь, что впереди долгий непростой путь. Он начинается со знакомства с режиссёром, который даёт ориентиры, рассказывает об общей концепции постановки, делится со мной, что он хотел бы отразить в афише. После этого беру референсы, делаю ручные эскизы, прокручиваю в голове множество вариантов и отображаю их на бумаге. И уже на этом этапе, если в чём-то уверена, перевожу изображение в электронный вид. Это, конечно, далеко не финальная версия. Далее начинаются многочисленные коррективы — что-то да, что-то нет. Порой всем вариантам говорят нет. За это время у режиссера, бывает, созревает новое понимание того, чего он хочет, появляются новые эскизы, более “чистовые”. Афиша - это всегда сложный процесс согласований, когда делаешь одно и то же много раз. И, наверное, самый приятный момент, когда общей идее и её воплощению режиссер говорит: “Да”. Тогда открывается второе дыхание».

А вот режиссёр Александр Черепанов на афиши смотрит именно как на плод дизайнерского творчества: «Для меня афиша имеет больше художественное значение, нежели как маркетинговый инструмент. Поэтому меня всегда гораздо меньше волнует её завлекательность, нежели какие-то дополнительные смыслы, которые она в себе несёт. Я давно понял, что люди идут на спектакли не из-за афиши, а по самым разным причинам. Поэтому ценность афиши для меня — в её эстетическом воплощении. А уж легко она рождается или долго — это зависит от множества факторов».

Ну, и напоследок ещё одна любопытная история для тех, кто любит спектакль Молодежного «Трованты». На афише мы видим мужскую спину, которая издалека напоминает камень и будто бы вырастает из каменной глыбы… Таков сюжет и самого спектакля: из-за многочисленных любовных неудач и обманов озлобленная девушка прибегает к магии и превращает мужчин скандинавской деревни в камни. А чья же спина изображена на картинке? Так вот, позировал для афиши… актёр Артём Прокудин.

«Наверное, меня пригласили потому, что зарядку делаю по утрам. Поэтому и спина подходящая, — смеётся Артём. — Задача была несложная. Единственное, не сразу выбрали позу — пришлось пробовать разные варианты, чтобы фактура получилась, как у камня. А фотограф скрупулёзно выстраивал освещение, чтобы рельеф напоминал именно камень, а не просто мышцы».

Вот так рождаются афиши к любимым спектаклям, превращаясь в конце концов в прекрасный дизайнерский продукт. А Молодежный театр, пользуясь случаем, поздравляет своего дизайнера Марию и всех причастных к этому нелегкому труду с их профессиональным праздником.