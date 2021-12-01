Мошенник из Челябинска «кинул» на большие деньги почти 80 человек

Житель Челябинска придумал преступную схему, поймав в свои сети 79 жителей региона, которым в общей сложности причинил ущерб в размере свыше десяти миллионов рублей.

По версии следствия, обвиняемый 1991-го года рождения предлагал своим или общим знакомым услуги по приобретению бытовой техники, товаров для дома, а также комплектующих для автотранспорта в различных магазинах южноуральской столицы с якобы имеющейся у него хорошей скидкой по бонусной программе.

Товар клиенту мошенник обещал предоставить в двухнедельный срок. Потерпевшие через различные мессенджеры направляли ему ссылки на желаемую покупку и с помощью онлайн-переводов перечисляли злоумышленнику полную оплату. После истечения срока поставки товар не приходил покупателю, а «продавец» под различными предлогами каждый раз назначал новую дату отправки заказанного. Так и не получив продукцию, потерпевшие обращались в полицию.

В настоящий момент расследование уголовного дела, возбужденного по частям 2, 3 и 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», окончено следователями следственной части следственного управления УМВД России по городу Челябинску.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в Центральный районный суд столицы Южного Урала для рассмотрения, по существу.

Как отмечают в пресс-службе челябинского управления МВД России, на период следствия обвиняемому избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.