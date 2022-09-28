На автодороге «Москва-Челябинск» загорелся грузовой автомобиль

В Ашинском районе (Челябинская область) загорелся грузовой автомобиль МАН, которым управлял житель Курганской области. Водитель не пострадал.

ЧП произошло на 1557 километре автодороги «Москва-Челябинск». Этот участок проезжей части имеет сложный рельеф местности: спуски, подъемы, изгибы, что затрудняло оперативно ликвидировать последствия происшествия.

«Чтобы устранить затруднение в движении, был организован объезд через параллельную строящуюся дорогу. Сотрудники ДПС осуществляли распорядительно-регулировочные действия до момента, пока транспортное средства не убрали с помощью спецтехники в безопасное место. Инспекторы во время ликвидации происшествия сопровождали интенсивный поток транспортных средств на трассе в темное время суток», - сообщили в ГИБДД Челябинской области.

С помощью слаженных действий сотрудников ГИБДД и других специализированных служб на данном участке последствий во время оформления ДТП не допущено. Сотрудниками полиции проводится проверка происшествия.