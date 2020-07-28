На бизнес-леди, которая травила челябинцев паленым алкоголем, завели уголовное дело

Полиция Челябинска возбудила уголовное дело в отношении предпринимательницы, которая торговала контрафактным алкоголем и сигаретами известных российских марок. Продукцию она сбывала по ценам, значительно ниже официально установленных. Бизнес-леди грозит до трех лет лишения свободы.

Факт продажи паленого алкоголя и контрафактных сигарет сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Челябинска выявили в рамках проводимых в городе мероприятий по выявлению и пресечению преступлений в сфере производства и оборота алкогольной и табачной продукции.

«Полицейскими установлено, что местная жительница в помещении торгового магазина по улице шоссе Металлургов незаконно продавала алкогольную и табачную продукцию по ценам, значительно ниже официально установленных. В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудники полиции изъяли немаркированную продукцию на общую сумму более 100 тысяч рублей», - сообщила исполняющая обязанности руководителя пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.

Изъято 86 единиц алкогольной продукции и 622 пачки сигарет. Возбуждено уголовное дело по части пятой статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, совершенные в крупном размере».

Предприимчивой бизнес-леди из Челябинска за продажу «паленки» грозит до трех лет лишения свободы. Кстати, у кого она «затаривалась» контрафактом, стражам порядка женщина рассказывать отказалась. В рамках расследования уголовного дела полицейским Челябинска еще предстоит установить людей, причастных к его изготовлению.

Добавим, что ни для никого не секрет, что спиртные напитки без акцизных марок стоят дешевле. Например, в России в 2019 году производитель водки был обязан уплатить акциз – 523 рублей за литр чистого спирта. В паленый алкоголь часто добавляют метиловый спирт вместо этилового – он втрое дешевле и по вкусу никак не отличается. Зато гораздо токсичнее – 5-10 миллилитров могут вызвать тяжелые отравления и слепоту, а 30 – смерть.

По неофициальным данным, в России 36% незарегистрированного алкоголя продается без акцизов, 32% – это подделка и контрабанда, 16% – суррогат. Так, что есть над чем задуматься, прежде чем покупать дешевый алкоголь.