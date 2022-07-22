На ЧЭМК произошел пожар в плавильном цеху

В плавильном цеху Челябинского электрометаллургического комбината вчера вечером, 21-го июля, загорелся трансформатор.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области, до прибытия пожарных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 25 человек. Угрозы распространения огня не было. При происшествии никто не пострадал.

Наряд-допуск на тушение был получен, на месте работали четыре звена газодымозащитной службы. Водоснабжение было организовано от пожарных гидрантов.