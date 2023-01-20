20.01.2023
В Челябинске водитель маршрутки насмерть сбил пешехода
20.01.2023
На чиновника администрации Нязепетровского района завели дело из-за плохой уборки снега
20.01.2023
В Магнитогорске создают импортозамещающую технологию производства валков
20.01.2023
В Челябинске задержаны похитители сейфов
20.01.2023
Жительница Златоуста покорно перевела аферистам четыре миллиона рублей
20.01.2023
В Челябинской области продолжают бороться с ковидом 535 жителей
На чиновника администрации Нязепетровского района завели дело из-за плохой уборки снега
16.01.2023
Администрация Челябинска рассчитывает миллионными штрафами подстегнуть активность дорожных служб
07.01.2023
В Челябинске более 300 единиц техники убирает снег
03.01.2023
В Челябинске из-за снегопада коммунальщики задействовали дополнительную технику
01.01.2023
Без перерыва на новогоднюю ночь шла расчистка дорог Челябинска
Южноуральцы смогут увидеть самую яркую комету 2023 года
20.01.2023
В Челябинске на Крещение выстроились очереди к купелям
19.01.2023
В 2023 году для южноуральцев подготовили 66 купелей, но окунаться советуют не всем
18.01.2023
Сенатор Павлова помогла семье летчика, служившего на Шагольской авиабазе
18.01.2023
Челябинские мобилизованные уверенно чувствуют себя в зоне СВО
17.01.2023