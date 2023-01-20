На чиновника администрации Нязепетровского района завели дело из-за плохой уборки снега

За ненадлежащую уборку снега с дорог призвали к ответу начальника отдела по дорожному хозяйству и благоустройству администрации Нязепетровского района (Челябинская область).

Районная прокуратура совместно с сотрудниками ГИБДД провела проверку соблюдения требований законодательства о благоустройстве в сфере обеспечения безопасности дорожного движения с учетом неблагоприятных погодных условий.

«В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения правил благоустройства в зимний период: ненадлежащая очистка от снега дорожного покрытия, наличие валов снега на тротуарах и посадочных площадках общественного транспорта, на пересечении проезжих частей», - рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Кроме того, установлено, что фактический выход снегоуборочной техники на территории Нязепетровска с учетом обильного снегопада составил лишь несколько единиц и был несвоевременным.

По результатам проверки прокуратурой главе администрации Нязепетровского района внесено представление, по результатам рассмотрения которого приняты меры к устранению нарушений, усилен контроль за подрядчиками.

Кроме того, в отношении начальника отдела по дорожному хозяйству и благоустройству администрации Нязепетровского муниципального района возбуждено административное дело по статье «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог». Он оштрафован на 20 тысяч рублей.