На дело - с ребенком: в Челябинске задержана закладчица

Полицейские Челябинска задержали женщину-закладчицу, которая выходила на «дело» с ребенком.

Задержание произошло во дворе по улице Шота Руставели в Челябинске. Инцидент попал в обзор камеры домофона.

На кадрах видно, что женщина вместе с ребенком вышла из машины и направилась в сторону подъезда. В этот момент к ней подбежали двое сотрудников в штатском и скрутили женщину. Они были предупреждены о том, что женщина готовится сделать «закладку».

Во время задержания правоохранители нашли у нее пять свертков с запрещенным веществом.

Пока ребенок передан родственникам, а наркосбытчица отправлена под домашний арест.