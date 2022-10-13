13.10.2022
На Копейском шоссе затруднено движение
13.10.2022
ММК и МГТУ имени Носова: партнерство образования и производства
13.10.2022
Начальник ГУФСИН по Челябинской области получил нагоняй от прокуратуры
13.10.2022
Маршрут на одну из вершин «Таганая» обозначали двухметровыми вешками
13.10.2022
В Челябинской области зафиксировано снижение смертности и интереса к заключению брака
13.10.2022
В челябинском Шаголе благоустроили два двора
На Копейском шоссе затруднено движение
По Копейскому шоссе ограничено движение в связи из-за аварии на водоводе
Герой СВО из Карабаша
12.10.2022
Текслер распорядился отменить аукционы по закупке коньяка и вина за бюджетные средства
11.10.2022
Для Украины настал Судный день
10.10.2022
Весь мир следит, чем Москва ответит за Крымский мост
08.10.2022
Мобилизованные мужчины Южного Урала демонстрируют боевой настрой и поддерживают друг друга в зоне СВО
07.10.2022