На Копейском шоссе затруднено движение

Сегодня, 13 октября, на Копейском шоссе ограничено движение автотранспорта. На участке дороги ограниченной улицами Трубников и Енисейская в связи с аварийными работами на водоводе затруднено движение в центр города.

Водовод технический, отключений воды не планируется. Работы проводит собственник сетей ("Фортум"), пояснили в городском комитете дорожного хозяйства.

«Альтернативными путями объезда будут улицы Енисейская, Машиностроителей, Трубников, Новороссийская», - сообщили в ГИБДД Челябинска.