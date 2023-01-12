На пригородном вокзале Челябинска полицейские задержали студента с кастетом

Сотрудники Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте задержали 16-летнего студента одного из городских колледжей с кастетом.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, кастет обнаружили, когда студент проходил через рамку интроскопа.

Согласно заключению экспертов, кастет изготовлен промышленным способом и относится к холодному оружию ударно-раздробляющего действия. Со слов студента, кастет он нашел на одной из улиц Челябинска и решил сохранить.

Кастет изъят, а парень привлечен к административной ответственности по статье 20.10 КоАП РФ – «Незаконные изготовление, приобретение, продажа, передача, хранение, перевозка, транспортирование, ношение или использование оружия, основных частей огнестрельного оружия и патронов к оружию». Ему грозит штраф до десяти тысяч рублей.

Ранее, на железнодорожном вокзале Челябинска сотрудники транспортной полиции задержали молодого пассажира с сюрикеном. Холодное оружие, которое в Японии считается скрытым, конфисковано. Холодное оружие было также обнаружено при проверке пассажира на рамке интроскопа, в рюкзаке.