На стрелявшего по людям челябинца завели уголовное дело

В отношении мужчины, который открыл стрельбу по людям в Ленинском районе Челябинска на улице Масленникова возбуждено уголовное дело. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщили в пресс-службе полиции Челябинска, подозреваемый в настоящее время находится на стационарном лечении в специализированном медучреждении. Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство».

Напомним, шестого июня, в Челябинске пьяный мужчина открыл стрельбу по людям в Ленинском районе Челябинска на улице Масленникова.

Мужчину задержали прохожие. У мужчины при себе был обнаружен нож и пистолет. Он был пьян.

Одному человеку он нанес ножевое ранение, во второго он выстрелил из газового пистолета.

Как рассказал собственный источник, возле магазина произошел конфликт между тремя мужчинами. Один из которых достал огнестрельное оружие.