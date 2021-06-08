08.06.2021
Военный суд Челябинского гарнизона приговорил росгвардейца за убийство отца в новогоднюю ночь
08.06.2021
Челябинская область поддерживает деревенский бизнес
08.06.2021
Безруков успокоил: С лебедем, которого выпустил на волю губернатор, все в порядке
08.06.2021
На стрелявшего по людям челябинца завели уголовное дело
08.06.2021
Прибыль южноуральских предприятий за квартал выросла почти в три раза
08.06.2021
В Верхнем Уфалее предприятие оштрафовали на 100 тысяч за слив канализации
На стрелявшего по людям челябинца завели уголовное дело
07.06.2021
Челябинские полицейские устроили облаву на мигрантов
27.05.2021
После трагедии в Казани полицейские Челябинска проверили владельцев оружия
26.05.2021
В Челябинске вооруженные налетчики в балаклавах ограбили алкомаркет
21.05.2021
В Челябинске полиция проверяет инцидент с пистолетом у школьницы
Котова потребовала мнение независимого эксперта по поводу реконструкции Комсомольского проспекта
07.06.2021
Жители Коркинского района просят губернатора Текслера обратить на них внимание
07.06.2021
Необходима замена: в центре Челябинске не все адресные таблички можно прочитать
04.06.2021
На вас не угодишь! Челябинцы раскритиковали теперь и тихую зону будущей набережной Смолино
04.06.2021
ФСБ обнародовала видео задержания первого замминистра строительства Белавкина
03.06.2021