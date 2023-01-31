На трассе М-5 в Челябинской области грузовик насмерть задавил пешехода

В Челябинской области в три часа ночи 31 января грузовик МАН насмерть задавил пешехода, который шел по проезжей части навстречу тяжелой технике.

Смертельное ДТП произошло на 1824-м километре автодороги Москва – Челябинск на территории Чебаркульского района. Грузовиком управлял мужчина 1982 года рождения.

Все обстоятельства трагедии на ночной трассе устанавливают сотрудники полиции.

Как отмечают в региональной Госавтоинспекции, личность погибшего на месте происшествия мужчины в настоящее время не установлена. На вид ему около 35-40 лет. Был одет в темное.