На трассе М-5 в Челябинской области воспламенился грузовик

На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области сегодня, второго февраля, в 16 часов 30 минут загорелся грузовик. ЧП произошло на 1742-м километре автодороги Москва – Челябинск на территории Златоустовского городского округа.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, водитель грузового автомобиля ехал в сторону Москвы. Почувствовав запах гари, мужчина остановился на обочине. Выйдя из грузовика, увидел, что передняя часть транспортного средства горит.

В этот момент мимо как раз проезжали сотрудники ДПС, которые незамедлительно остановились для оказания водителю необходимой помощи.

В настоящее время дорожно-патрульная служба организовала на том участке трассы реверсивное движение, сотрудники МЧС потушили объятую пламенем технику. В данный момент принимаются меры по эвакуации автомобиля.