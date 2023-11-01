На трассе М-5 в Саткинском районе столкнулись грузовики, есть пострадавший

На трассе М-5 в Саткинском районе (Челябинская область) сегодня, первого ноября, во второй половине дня столкнулись грузовики.

Как отмечают в региональной Госавтоинспекции, по предварительной информации, ДТП произошло с участием трех транспортных средств. Травмы получил один человек.

Авария случилась на 1686 километре трассы Москва-Челябинск, где сотрудники ГИБДД сейчас осуществляют реверсивное движение.

Другой информации о случившемся пока нет.