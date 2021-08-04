На Южном Урале женщина с признаками опьянения везла в машине грудного ребенка

В Челябинской области сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов машину, в которой за рулем сидела женщина с признаками опьянения. А на пассажирском сиденье находился девятимесячный малыш.

Полицейские остановили ВАЗ-21101 для проверки документов на 10 километре автодороге Аргаяш-Кулуево-Марксист-Альменево в 1:08. За рулем сидела 33-летняя женщина с признаками опьянения.

“Водитель от прохождения освидетельствования на состояние опьянения на месте отказался, на место был вызван сотрудник по делам несовершеннолетних для сопровождения ребенка больницу”, - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Челябинской области.

В больнице женщина также отказалась проходить медосвидетельствование на состояние опьянения. В отношении нее составили соответствующий протокол по части первой статьи 12.26 КоАП РФ.

“При сборе всего материала сотрудниками полиции на неё были составлены административные материалы по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Добавим, что месяц назад женщину уже привлекали за пьяное вождение. Суд назначил ей лишения права управлять транспортом на год и восемь месяцев, а также штраф в 30 тысяч рублей. Но постановление не вступило в силу из-за поданной 30 июля жалобы.