На Зюраткуле заблудилась семья из Перми, на Увильдах едва не утонули курганцы

В Челябинской области в эти выходные дни спасатели дважды приходили на помощь попавшим в беду туристам из других регионов.

Так, в национальном парке «Зюраткуль» (в горно-таежной местности) заблудились пермячки - мама и 12-летняя дочка. Заплутали гостьи из Перми на обратном пути от вершины Уван, самостоятельно найти тропинку не могли, других туристов, кто мог бы подсказать направление тоже не встретили.

Только около десяти часов вечера мама, поняв, что сами они дорогу обратно не найдут, позвонила спасателям.

В поиске заблудившихся приняли участие представители Златоустовского отряда областной поисково-спасательной службы, сотрудники пожарной части и егеря - труднопроходимый рельеф горно-таежной местности национального парка потребовал применения внедорожной техники.

Именно на квадроцикла златоустовские спасатели и смогли обнаружить пострадавших (в час ночи 13-го июня, в двух с половиной километрах к западу от Увана).

Семья была эвакуирована на Олимпиев кордон к личному автомобилю, медицинская помощь пострадавшим не потребовалась.

Вчера, 12-го июня, в катастрофической ситуации оказалась молодая пара курганцев, отдыхавших на резиновой лодке на озере Увильды. Они потеряли весло, их неуправляемую лодку высокой волной и ветром стало моментально уносить от берега, лодка начала стравливать воздух - шансы на спасение катастрофически таяли, ведь отдыхающие были без спасательных жилетов, а температура воды в озере не способствует длительным заплывам.

«К счастью, по сотовому телефону пострадавшие смогли выйти на связь с оперативным дежурным Кыштымского отряда, а он, в свою очередь, сообщил о происшествии спасателям дежурной смены спаспоста УТБ Увильды. Подготовка лодки, спуск на воду, проведение поиска в указанном районе - уже через 20 минут спасатели обнаружили терпящих бедствие в трех километрах от берега. Девушку успели пересадить в свою лодку, а молодого человека, оказавшегося за бортом, из воды достали при помощи спасательного круга», - рассказали в поисково-спасательной службе Челябинской области.

Оба пострадавших были эвакуированы на берег в расположение спасательного поста с признаками сильного переохлаждения. Спасатели оказали им первую помощь, дали сухую одежду, напоили горячим чаем и передали на попечение родственникам.