09.01.2023
Женихов и невест приглашают зарегистрировать брак в зеркальную дату
09.01.2023
Нанес 56 ножевых ранений: убийца таксиста из Юрюзани не смог смягчить приговор
09.01.2023
В Ашинском районе фура «смяла» иномарку
09.01.2023
В Каслях мужчина оставил пасынка без пальца
09.01.2023
Аферистка из Магнитогорска, похитившая у пайщиков 80 миллионов рублей, хотела выйти по УДО
09.01.2023
Пенсионному фонду указали на нарушение
Нанес 56 ножевых ранений: убийца таксиста из Юрюзани не смог смягчить приговор
08.01.2023
В Челябинске женщина убила свою 10-летнюю дочь и покончила с собой
30.12.2022
По факту убийства фермера в Кизильском районе возбуждено уголовное дело
28.12.2022
В Челябинской области мобилизованный в поезде убил командира
23.12.2022
Саткинец убил сожительницу за то, что она назвала его геем
Мороз отменил занятия в школах Челябинска, Магнитогорска, Миасса и Копейска
09.01.2023
В Рождественскую ночь митрополит Алексий совершил Божественную литургию
07.01.2023
Рождественское послание Патриарха Кирилла и митрополита Алексия
06.01.2023
С новым 2023 годом, дорогие читатели!
01.01.2023
От «Карнавальной ночи» до «Француза»: челябинские «следы» в новогодних кинолентах
31.12.2022