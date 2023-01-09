Нанес 56 ножевых ранений: убийца таксиста из Юрюзани не смог смягчить приговор

Суд вышестоящей инстанции оставил в силе приговор жителю Юрюзани (Челябинская область), совершившему убийство таксиста. Ближайшие 13 с половиной лет он проведет в колонии особого режима.

Жестокое преступление было совершено в Юрюзани в июне 2016 года.

«Местный житель во время поездки в такси вступил с водителем в конфликт, после чего участники вышли из автомобиля, где осужденный на пустыре нанес водителю не менее 56 ножевых ранений в разные части тела. От полученных повреждений 44-летний потерпевший скончался на месте преступления», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Приговором Катав-Ивановского городского суда от девятого марта 2022 года убийца осужден к 13 годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Также суд взыскал 2,3 миллиона рублей в счет компенсации семье погибшего за причиненный моральный вред.

В апелляционных жалобах осужденный и его защитник не согласились

с приговором в части назначенного наказания, просили его снизить срок наказания, а также уменьшить размер компенсации морального вреда.

Апелляционная инстанция Челябинского областного суда с учетом позиции прокурора оставила без удовлетворения жалобы осужденного и его защитника.