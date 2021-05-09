Найдено тело рыбака, пропавшего неделю назад на Шершневском водохранилище

В Челябинской области найдено тело второго рыбака, который пропал после опрокидывания лодки на Шершневском водохранилище.

Напомним, несчастный случай произошел в ночь на второе мая. Двое мужчин пошли рыбачить на лодке без мотора.

Лодка, в которой находились двое рыбаков, опрокинулась. Второго мая плавсредство заметил очевидец в 150 метрах от берега. Место обнаружения лодки было отмечено буйком.

Тело первого утонувшего мужчины в спасательном жилете было найдено второго мая. Поиск второго рыбака продолжался почти неделю. Были задействованы дежурные смены областной ПСС, добровольцы, сотрудники РОССОЮЗСПАС. Поиски велись в разных направлениях о места обнаружения перевернутой лодки.

Поиск проводился с нескольких лодок на воде и пешком по берегу. Спасатели использовали багры, "кошек" и современное оборудование картплоттера и эхосонаров. «Тело второго погибшего рыбака обнаружено на глубине трех метров, на противоположном от начала поиска берегу», - рассказали в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Тело погибшего, на момент происшествия не имевшего на себе спасательного жилета, транспортировано на берег и передано сотрудникам полиции.

ФОТО: Поисково-спасательная служба Челябинской области