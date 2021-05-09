09.05.2021
Найдено тело рыбака, пропавшего неделю назад на Шершневском водохранилище
08.05.2021
Символ трудового могущества Южного Урала разваливается
08.05.2021
Площадь Революции в Челябинске подготовили к параду Победы
08.05.2021
В День Победы в Челябинске ограничат движение и изменят маршруты общественного транспорта
08.05.2021
Южноуральцы могут бесплатно поздравить близких с праздником Великой Победы
08.05.2021
Зарегистрирована самая крупная в 2021 году вспышка на солнце
Найдено тело рыбака, пропавшего неделю назад на Шершневском водохранилище
07.05.2021
В Челябинске спасатели пятый день ищут пропавшего рыбака
26.04.2021
В Челябинской области нашли тело пропавшего байдарочника
26.04.2021
В Миассе спасатели вызволили бабушку, провалившуюся с туалетом под землю
11.03.2021
В Челябинской области спасатели километр несли по сугробам пострадавшего в ДТП
Южный Урал празднует Великую Победу
08.05.2021
В Челябинске состоялась генеральная репетиция Парада Победы
06.05.2021
Вахта Памяти: в Челябинске заступает на пост почетный караул школьников
05.05.2021
Соглашение подписано: Челябинская область будет тесно сотрудничать с республикой Калмыкия
04.05.2021
Православные челябинцы встретили Пасху Христову
02.05.2021