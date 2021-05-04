В Челябинской области все еще ищут двоих пропавших в разных местах рыбаков.

Второго мая в поисково-спасательную службу региона поступила информация о происшествии на Шершнёвском водохранилище – около шести утра в 150 метрах от берега очевидец обнаружил перевернутую лодку. При выяснении обстоятельств стало известно, что предыдущим вечером двое мужчин вышли в ночь порыбачить на лодке без мотора и не вернулись.

«На поиски пропавших были привлечены спасатели областной ПСС, городской службы спасения, пожарной охраны, ГИМС. Позже было обнаружено тело одного погибшего рыбака (в спасжилете). Поиски второго продолжаются до сих пор. Работы ведутся пешим ходом и с использованием плавательных средств. Применяются багры, кошки и картплоттер», - сообщила пресс-секретарь поисково-спасательной службы региона Марина Яковлева.

Еще один мужчина в эту же ночь, с первого на второе мая, не вернулся с рыбалки на озере Утяжка (Бреднинский район). Как сообщил напарник пропавшего - жителя Орска, после 11 вечера тот вышел на озеро на лодке (без спасжилета) - ставить сети и к берегу у места стоянки автомобилей не вернулся. На месте происшествия работают спасатели Локомотивного отряда областной ПСС и сотрудники полиции.

Перевернутая лодка заезжего рыбака была найдена, а вот поиски 53-летнего мужчины результата не дали - поисковые работы существенно затрудняют большая площадь водной поверхности, широкая прибрежная полоса, заросшая камышом, и постоянно меняющийся порывистый ветер.