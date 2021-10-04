04.10.2021
В Златоусте пьяный девятиклассник упал с балкона
04.10.2021
Спектакли в театре «Манекен» смогут смотреть люди с нарушением зрения
04.10.2021
Новое уголовное дело: над Чернобровиным сгущаются тучи
04.10.2021
Легендарный дирижер и участница шоу «Голос» проведут творческие встречи для воспитанников Детской филармонии
04.10.2021
В Коркино открывают базу для лечения пациентов с ковидом на 150 мест
04.10.2021
В Челябинске под антиковидные санкции попали шесть предприятий
Новое уголовное дело: над Чернобровиным сгущаются тучи
04.10.2021
Чернобровина оставили под домашним арестом
21.09.2021
Прокуратура не согласна с тем, что Чернобровина выпустили из СИЗО
20.09.2021
Виктора Чернобровина выпустили из СИЗО
09.08.2021
Суд оставил Виктора Чернобровина в СИЗО
Челябинская область ставит антирекорды по числу подтверждаемых случаев ковида за сутки
03.10.2021
Гехт: Грипп в этом году, вероятнее всего, будет, что актуализирует вакцинацию
01.10.2021
В Челябинской области поставлен новый антирекорд по смертности от ковида
01.10.2021
Это «дичь»: челябинские «подземелья» выглядят все более устрашающе – глазам больно
30.09.2021
Бюджет Челябинской области увеличился на три миллиарда рублей
30.09.2021