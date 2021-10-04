Новое уголовное дело: над Чернобровиным сгущаются тучи

В отношении главы челябинского отделения ПФР Виктора Чернобровина возбудили еще одно уголовное дело. На этот раз взятка была получена катером.

По версии следствия, катер стоимостью более 600 тысяч рублей глава ПФР получил в 2016 году от директоров ЧОП «Ставр+» и ЧОП «Виконт 2» за заключение госконтрактов на охрану зданий пенсионного фонда.



Ранее агентство сообщало, что Челябинский областной суд оставил Чернобровина под домашним арестом. Решение Тракторозаводского суда, который его принял, пыталась оспорить прокуратура.

Напомним, по версии следствия, Чернобровин получил взятки от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда. Чернобровину инкриминируют взятку в особо крупном размере. Речь идет о 26-ти миллионах рублей.