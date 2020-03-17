Очередные фигуранты по делу «Парфюмера» отправились в колонию

В Челябинске осуждены еще десять участников преступного сообщества, занимавшегося сбытом наркотических средств через интернет-магазин «Парфюмер». Всего по уголовному делу проходят 49 человек.

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор в отношении 10 жителей региона. В зависимости от степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Создание преступного сообщества" и "Незаконный сбыт и покушение на сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой, в крупном и особо крупном размерах".

"В суде установлено, что соучастники в период с февраля года по май 2017 года осуществляли на территории Челябинской области незаконный сбыт наркотических средств через созданный для этих целей интернет-магазин. Незаконная деятельность соучастников была пресечена сотрудниками правоохранительных органов в мае 2017 года, из незаконного оборота изъято свыше четырех килограммов синтетических наркотиков", - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Виновным назначено наказание от 7 до 13 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, двум женщинам – в исправительной колонии общего режима.

Напомним, летом были по данному уголовному делу уже были осуждены десять жителей Челябинской области, входивших в преступное сообщество, занимающегося сбытом наркотических средств через интернет-магазин «Парфюмер». Всего же в наркобизнесе было задействовано 49 человек.

В ходе расследования установлено, что первоначально, в августе 2014 года, Илья Давыдов (он также уже осужден) создал организованную группу для сбыта наркотиков под видом интернет-магазина «Parffumer22», который размещался на сайте интернет форума «LegalRC.biz», а в последующем был переименован в «Дом Парфюмера».

Преступное сообщество, состоящее из двух организованных групп, которое в период с ноября 2015 по май 2017 сбывало наркотики на территории Челябинской и Оренбургской областях, Пермском крае, республиках Татарстан, Башкирия и Удмуртия. Подавляющее большинство соучастников не знало друг о друге никаких данных, общение происходило в виртуальном пространстве под вымышленными именами и ник-неймами.

Кроме того, в декабре 2015 года была образована самостоятельно действующая группа, действующая под видом автономного интернет-магазина «SHANELL174», в последующем переименованного в «AVRORA174». Также была образована самостоятельно действующая третья организованная группа, которая контролировала движение всех денежных средств преступного сообществ.

В результате преступной деятельности за период с ноября 2015 по май 2017 Илья Давыдов совместно с другими участниками преступного сообщества легализовал денежные средства, полученные в результате незаконного сбыта наркотических средств, в особо крупном размере - 34 миллиона 533 тысячи 910 рублей.

Инна Шемаева