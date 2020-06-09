Огнеборцы Челябинска спасли два поселка от крупных пожаров

В Челябинске из-за возгорания пуха и сухой травы на берегу озера Смолино под угрозой оказались два поселка – Сухомесово и Береговой. Сотрудники МЧС региона не позволили огню добраться до населенных пунктов.

Сообщение о возгорании тополиного пуха, камыша и сухой травы на берегу озера Смолино поступило на пульт пожарной охраны в начале седьмого вечера восьмого июня. Как сообщили в ЕДДС, пожар распространялся от поселка Береговой вдоль восточного берега озера в сторону поселка Сухомесово. Существовала реальная угроза возгорания домовладений. Пожару был присвоен повышенный номер опасности.

«На момент прибытия первого подразделения происходило горение сухой растительности разрозненными очагами. Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников Челябинского пожарно-спасательного гарнизона удалось не допустить переход огня на населенные пункты. Пострадавших нет. Виновников еще предстоит установить, но уже сейчас с большой долей вероятности можно говорить о человеческом факторе», - рассказали в МЧС по Челябинской области.

По данным Челябинского ЦГМС: с 9 по 10 июня в большинстве районов Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале), на крайнем юге местами сохраняется, в юго-восточных и восточных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале).

Сотрудники МЧС обращают внимание жителей и гостей Южного Урала, что на всей территории Челябинской области действует особый противопожарный режим. Использование открытого огня строго огня запрещено. Для нарушителей этих требований предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа: на граждан в размере до четырех тысяч рублей, на должностных лиц до 30 тысяч рублей, на юридических лиц – до 400 тысяч рублей. Аналогичные действия, приведшие к ущербу более чем 250 тысяч рублей – могут привести к уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок до одного года.