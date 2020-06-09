ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Огнеборцы Челябинска спасли два поселка от крупных пожаров

Происшествия
Сегодня, 10:33
Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске из-за возгорания пуха и сухой травы на берегу озера Смолино под угрозой оказались два поселка – Сухомесово и Береговой. Сотрудники МЧС региона не позволили огню добраться до населенных пунктов.

Сообщение о возгорании тополиного пуха, камыша и сухой травы на берегу озера Смолино поступило на пульт пожарной охраны в начале седьмого вечера восьмого июня. Как сообщили в ЕДДС, пожар распространялся от поселка Береговой вдоль восточного берега озера в сторону поселка Сухомесово. Существовала реальная угроза возгорания домовладений. Пожару был присвоен повышенный номер опасности.

«На момент прибытия первого подразделения происходило горение сухой растительности разрозненными очагами. Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников Челябинского пожарно-спасательного гарнизона удалось не допустить переход огня на населенные пункты. Пострадавших нет. Виновников еще предстоит установить, но уже сейчас с большой долей вероятности можно говорить о человеческом факторе», - рассказали в МЧС по Челябинской области.

По данным Челябинского ЦГМС: с 9 по 10 июня в большинстве районов Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале), на крайнем юге местами сохраняется, в юго-восточных и восточных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале).

Сотрудники МЧС обращают внимание жителей и гостей Южного Урала, что на всей территории Челябинской области действует особый противопожарный режим. Использование открытого огня строго огня запрещено. Для нарушителей этих требований предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа: на граждан в размере до четырех тысяч рублей, на должностных лиц до 30 тысяч рублей, на юридических лиц – до 400 тысяч рублей. Аналогичные действия, приведшие к ущербу более чем 250 тысяч рублей – могут привести к уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок до одного года.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Общество
Вчера, 14:15
В Челябинской области введен повышенный класс пожарной опасности
Происшествия
02.06.20 11:22
В Челябинске 84-летняя женщина не смогла выбраться из горящего дома
Происшествия
02.06.20 10:20
В Карталах пьяный водитель едва не сгорел заживо в автомобиле
Происшествия
21.05.20 10:07
В Челябинске школьницы-кадеты спасли сад от пожара
05.06.20 13:32
В Магнитогорске полицейские избили мужчину, который был без медицинской маски
05.06.20 12:25
Житель Южноуральска, хранивший труп убитой им женщины на балконе, отправился в колонию
05.06.20 11:44
Военнослужащего из Чебаркуля, избившего старшего по званию, приговорили к условному сроку
05.06.20 10:54
В Усть-Катаве пожилая женщина, пытаясь спасти свою козу с крутого склона горы, сама оказалась в западне
04.06.20 18:00
Изверга из Челябинска, убившего грудного сына из-за громкого плача, отправили в колонию
04.06.20 15:16
Проводника-трансвестита, устроившего дебош в магазине Челябинска, уволили с железной дороги
04.06.20 14:28
Экскаваторщик Вишневогорского ГОКа, по вине которого погиб рабочий, оштрафован на 30 тысяч рублей
04.06.20 13:32
В ДТП с вахтовым автобусом в ХМАО пострадали семеро южноуральцев, в том числе 2 миассцев
04.06.20 12:28
В Челябинске на работе проводника-трансвестита началась проверка
04.06.20 10:25
Житель Верхнего Уфалея оштрафован за фейк о смерти женщины от коронавируса
Среда обитания
Сегодня, 10:03
В Челябинскую область на несколько дней пришла изнуряющая жара
Общество
Сегодня, 10:25
Роспотребнадзор пока не разрешил купание южноуральцев в озерах, да и к качеству воды есть вопросы
Новости
Сегодня, 10:13
Происшествия
В Челябинскую область пытались завезти анаболики под видом запчастей для компьютеров
Сегодня, 10:05
Происшествия
Полицейские Челябинска ищут сбежавших подростков
Вчера, 17:59
Общество
В пяти районах Челябинска завершена инвентаризация разрешений на строительство
Вчера, 17:11
Общество
Дождевую канализацию Челябинска активно приводят в порядок
Вчера, 16:53
Среда обитания
Наталья Котова призвала банки к борьбе с сорняками, глав районов - к максимально быстрому оформлению клумб
Материалы рубрики
Сегодня, 10:13
Происшествия
В Челябинскую область пытались завезти анаболики под видом запчастей для компьютеров
Сегодня, 10:05
Происшествия
Полицейские Челябинска ищут сбежавших подростков
Вчера, 12:48
Происшествия
В Челябинске задержаны трое парней, совершавшие дерзкие ограбления салонов сотовой связи
05.06.20 18:06
Происшествия
Топ-менеджера «Уралавтодора» отправили в СИЗО
05.06.20 14:34
Происшествия
Подросток из Магнитогорска едва не погибла, пытаясь сделать селфи на крыше поезда
Теги
Пожары
ГУ МЧС по Челябинской области
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика