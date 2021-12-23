Оперативник задержал в Челябинске подозреваемого в сексуальных преступлениях бомжа

Оперативник управления уголовного розыска регионального полицейского главка задержал в Челябинске подозреваемого в преступлениях против половой неприкосновенности, совершенных девять лет назад и сопряженных с разбоем. Это мужчина без определенного места жительства, и в настоящее время он заключен под стражу.

Подозреваемый в преступлениях, совершенных в 2021-м году в Сосновском и Красноармейском районах, был задержан стражем порядка в результате проведенного личного сыска. Как сообщает пресс-центр ГУ МВД России по Челябинской области, причастность задержанного подтверждена результатами проведенной ДНК-экспертизы.

По обстоятельствам совершенных противоправных деяний следственными органами СК России по Челябинской области возбуждены уголовные дела, которые соединены в одно производство.

Злоумышленником оказался 55-летний бомж, ранее судимый за кражи и умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. Установлено также, что жертвам насилия он угрожал ножом и похищал у них деньги и ювелирные украшения.