У мошенников на посылках: в Трехгорном задержали 16-ти летнего курьера

В Трехгорном (Челябинская область) два пенсионера в очередной раз поверили мошенникам и отдали в общей сумме 900 тысяч рублей. Сотрудники полиции в ходе оперативно-розыкных мероприятий установили и задержали курьера мошеннической схемы «Ваш родственник попал в ДТП».

В полицию Трехгорного обратился местный житель, 1934 года рождения. Он рассказал, что ему на телефон позвонил неизвестный и сообщил, что его дочь стала виновницей ДТП и находится в больнице с тяжелыми травмами. Кроме того, незнакомец объяснил, что девушке грозит уголовная ответственность, но ситуацию можно урегулировать, заплатив 250 тысяч рублей. Испуганный мужчина подготовил конверт с деньгами и передал прибывшему курьеру. Через некоторое время на телефон снова позвонили и объяснили, что необходимо заплатить еще 250 тысяч на лечение пострадавшей в аварии. Житель Трехгорного повторил все действия и вновь передал курьеру деньги.

Спустя некоторое время, мужчине позвонила дочь, с которой оказалось все в порядке. Тогда он осознал, что стал жертвой мошенников и обратился за помощью в полицию.

В этот же день жертвой мошенников стала еще одна местная жительница, 1928 года рождения. Она рассказала полиции, что ей позвонила «дочка» и плачущим голосом сообщила, что попала в ДТП. В результате пожилая женщина отдала тому же курьеру 400 тысяч рублей.

Полицейские установили курьера. Им оказался 16-летний местный житель. Работу он нашел в Интернете. Полученные от пенсионеров деньги молодой человек переводил на сторонние счета.

Следственным отделением МО МВД России по ЗАТО города Трехгорный возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество» УК РФ, уточнили в пресс-службе главка. Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Сотрудники полиции обращают внимание, что курьер является соучастником преступления и несет предусмотренную законом уголовную ответственность. Наличие судимости в дальнейшем негативно скажется при трудоустройстве. Полицейские призывают граждан настороженно относиться ко всем предложениям «легкого» заработка. Если в телефонном разговоре поступают подобного рода приглашения на работу или через мессенджеры предлагается быстрый и легкий заработок прервите общение. Знайте, вы имеете дело с аферистами, которые втягивают вас в свою криминальную деятельность, а дав согласие, вы становитесь участником преступной схемы. Не доверяйте мошенникам, не становитесь соучастником преступления!