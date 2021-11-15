Осужденному за взятки бывшему вице-мэру Чебаркуля снова отказали в смягчении наказания

Сегодня, 15 ноября, Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке постановление Кыштымского городского суда от 17 августа 2021 года в отношении бывшего вице-мэра Чебаркуля Алексея Сафонова, осужденного за получение взятки, и оставил его без изменения.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении ходатайства адвоката, действующего в интересах осужденного Сафонова, о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы принудительными работами.

Как сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда, суд установил, что назначенный в качестве дополнительного наказания штраф в размере 11 миллионов 100 тысяч рублей уплачен в незначительном размере, остаток составляет более десяти миллионов 904 тысяч рублей.

Обжалуя постановление городского суда, сторона защиты просила его отменить, ходатайство – удовлетворить, поскольку замена назначенного по приговору наказания на принудительные работы будет способствовать погашению штрафа.

Напомним, Алексей Сафонов был задержан 17 февраля 2015 года при попытке подкупа уполномоченного по правам человека в области ЖКХ по региону Анатолия Вершинина. Бывший вице-мэр сам обратился к Вершинину с просьбой за вознаграждение поддержать ООО «Миасская управляющая компания», учредителем которой является жена Сафонова, в борьбе с мэрией Миасса. Вершинин сообщил в правоохранительные органы, и после передачи денег Сафонов был задержан.

Сафонов осужден 31 мая 2017 года. Он отбывает срок в ФКУ ИК-24 ГУФСИН России по Челябинской области.

Ранее, в 2020 году, он уже подавал три подобных ходатайства, но также получил отказ.