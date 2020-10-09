Бывший замглавы Чебаркуля не смог выйти на свободу

Бывшему заместителю главы Чебаркуля (Челябинская область) Алексею Сафонову, осужденному за получение взяток от бизнесменов, отказали в замене срока в колонии строгого режима на исправительные работы.

В Озерском городском суде сегодня, девятого октября, состоялось рассмотрение ходатайства бывшего заместителя главы Чебаркуля Алексея Сафонова, который осужден к девяти годам в колонии строгого режима и штрафу в 11 миллионов рублей за получение взяток на сумму в четыре миллиона рублей от представителей бизнеса за лоббирование их интересов.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, Сафонов просил заменить неотбытую часть срока в колонии более мягким видом наказания-исправительными работами. Прокурор в суде отстоял нецелесообразность принятия такого решения – в удовлетворении ходатайства отказано.

Напомним, Алексей Сафонов был задержан 17 февраля 2015 года при попытке подкупа уполномоченного по правам человека в области ЖКХ по региону Анатолия Вершинина. Бывший вице-мэр сам обратился к Вершинину с просьбой за вознаграждение поддержать ООО «Миасская управляющая компания», учредителем которой является жена Сафонова, в борьбе с мэрией Миасса. Вершинин сообщил в правоохранительные органы, и после передачи денег Сафонов был задержан.

Сафонов осужден 31 мая 2017 года. Он отбывает срок в ФКУ ИК-24 ГУФСИН России по Челябинской области. Остаток неотбытого наказания составляет 3 года 8 месяцев 3 дня.

Добавим, что подобное ходатайство Сафонов подает во второй раз. В мае 2020 года прокурор также отстоял в суде позицию о нецелесообразности замены наказания.