Отдыхающие в санатории Златоуста дети рассказали о пропаже денег и личных вещей

В санатории Златоуста (Челябинская область) зафиксированы факты побоев и пропажи денег. И это далеко не все нарушения, которые выявила прокурорская проверка.

В ходе проверки ООО «Санаторий - профилакторий «Металлург» установлено, что с начала летней оздоровительной кампании в отделе полиции зарегистрировано три сообщения о причинении телесных повреждений несовершеннолетними, отдыхающими в лагере, по двум фактам побоев в отношении несовершеннолетних возбуждены административные производства.

«Кроме того, в ходе проверки опрошены несовершеннолетние двух отрядов, которые указали на факты краж денежных средств и личных принадлежностей. При обращении с указанными вопросами к воспитателям должных мер по урегулированию указанных ситуаций не принято, вопросы оставлены на самостоятельное разрешение», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

По фактам выявленных нарушений законодательства прокурором руководителю учреждения внесено представление, в котором поставлен вопрос о привлечении виновных должностных лиц к ответственности.

Также в ходе прокурорской проверки выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания: в цехе мойки обнаружены тарелки со сколами, на складе сыпучих продуктов гигрометр психрометрический находился в неисправном состоянии, на молочном складе отсутствовали приборы для определения температуры и влажности, на складе обнаружены две коробки с консервированными шампиньонами с истекшим сроком годности.

Прокурором в отношении заведующего производством учреждения возбуждено административное дело.