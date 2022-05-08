По факту ДТП с футбольными болельщиками возбуждены уголовные дела

В следственном отделе МВД России по городу Миассу (Челябинская область) после аварии с участием микроавтобуса, в котором ехали футбольные болельщики, возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

В следственном управлении СКР по Челябинской области, в свою очередь, возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Об этом сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, отметившая, что ход расследования уголовных дел поставлен надзорным ведомством на контроль.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств случившегося. На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты следственного управления», - рассказал старший помощник руководителя регионального следственного управления СК России Владимир Шишков.

Расследование уголовного дела, возбужденного в СК, также взято на контроль руководителем следственного управления.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», авария произошла седьмого мая. Микроавтобус, следовавший из Екатеринбурга в Златоуст, опрокинулся на автодороге Миасс – Карабаш, в котором находились 15 футбольных болельщиков клуба «Спартак». Один человек (мужчина 1968 года рождения) погиб, его придавало автобусом. Еще четыре пассажира получили травмы различной степени тяжести.