По факту оплаты проекта реконструкции набережной реки Миасс фирме из Казани возбуждено уголовное дело

По результатам прокурорской проверки в Челябинске возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» в отношении городской администрации. Имея на руках безвозмездно полученную проектную документацию на реконструкцию набережной реки Миасс, чиновники оплатили аналогичный контракт на выполнение проектно-изыскательных работ фирме из Казани, от которого потом отказались.

Прокуратурой Челябинска проведена проверка исполнения федерального законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд городской администрацией.

Было установлено, что по результатам аукциона управлением дорожного хозяйства администрации города Челябинска был заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательных работ по объекту «Строительство пешеходной набережной вдоль южного бульвара реки Миасс от улицы Кирова до створа улицы Пушкина и «Сквера Искусств» с фирмой из Казани. Сумма контракта превысила девять миллионов рублей.

При этом управлением дорожного хозяйства от другой организации была безвозмездно получена проектная документация на этот объект. По результатам проведения государственной экспертизы получено положительное заключение.

По проверке достоверности сметной стоимости реконструкции от казанской фирмы было получено отрицательное заключение и в Арбитражный суд Татарстана было направлено заявление об расторжении контракта.

"При наличии в распоряжении управления безвоздмездного проекта строительства объекта, положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, должностные лица цправления ненадлежащим образом исполняя свои обязанности, приняли результаты выполненных работ, произвели их оплату, после чего направили их на государственную экспертизу. Данными действиями причинен ущерб городскому бюджету около 7,3 миллиона рублей", - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

По результатам материалов прокурорской проверки Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Халатность".

Добавим, все эти события происходили в то время, когда руководителем управления дорожного хозяйства был Александр Шабалин. Его уволили в мае 2019 года по требованию главы региона Алексея Текслера.

Напомним, реконструкция набережной реки Миасс продолжается. Работы еще не завершены, но жители города уже возмущены тем, как выполнены парапеты. Очень высокие и очень широкие они отгородили челябинцев от реки. А когда чиновники презентовали проект реконструкции набережной реки Миасс, то они заявляли, что ее территория за краеведческим музеем будет полностью выполнена из гранита.