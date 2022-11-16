Подробности появления босого мальчика в банке Южноуральска

Полицейские рассказали подробности инцидента, который произошел в Южноуральске (Челябинская область). Пьяный мужчина завел в отделение банка мальчика без обуви и оставил его. Об этом рассказали СМИ, а стражи порядка начали проверку.

Установлено, что вчера, 15 ноября, мать четырехлетнего ребенка ушла за двумя младшими детьми, оставив старшего сына дома в компании отца ребенкас приятелем. Мужчины распивали спиртные напитки, после чего отец ребенка уснул, а знакомый отправился на улицу.

«В это время мальчик, одевшись самостоятельно, также вышел на улицу и пошел вслед. Заметив идущего за ним по снегу ребенка без обуви, мужчина завел его в ближайшее помещение и оставил», - рассказали в региональном полицейском главке.

Сотрудниками полиции в отношении матери ребенка составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ - «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Выяснялась, что семья состоит на учете в органах профилактики.

Следственный комитет Челябинской области также начал свою проверку.

«В ходе проверки будет дана оценка действиям родителей по надлежащему уходу за ребенком, а так же действиям должностных лиц социальных служб учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в чьи должностные обязанности входит осуществление функций профилактического контроля за данной семьей», - сообщили в СКР по Челябинской области.

Проведение проверки взято на контроль руководителем следственного управления.