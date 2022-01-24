Подросток из Сима, приставив нож к горлу своей бабушки, выбивал из нее деньги

Подросток из Сима (Челябинская область), который истязал свою бабушку и требовал у нее деньги, отправился в колонию. Он приставил ей нож к горлу и издевался до тех пор, пока старушка не предоставила ему доступ к мобильному приложению банка. Его отправили в колонию.

Ашинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 16-летнего ранее судимого жителя Сима.

Как сообщили в прокуратуре региона, судом установлено, что несовершеннолетний, находясь в состоянии алкогольного опьянения, высказал своей престарелой бабушке-опекуну требования о передаче денежных средств. Получив отказ, он нанес ножом шесть ударов в руку потерпевшей, приставил лезвие ножа к шее и продолжил требовать деньги.

После чего пенсионерка предоставила доступ к мобильному приложению, через которое парень перевел денежные средства в сумме 73 тысяч рублей на свои счета.

Приговором суда парню назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.