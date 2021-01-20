В Красноармейском районе директор ЖКХ стал фигурантом уголовного дела из-за долгов за газ и электроэнергию

Подросток, пропавший в Оренбургской области, может находиться в Челябинске

Полицейские Южного Урала оказывают содействие коллегам из Оренбургской области в розыске без вести пропавшего несовершеннолетнего. Он может находиться в Челябинске.

Сотрудники органов внутренних дел Челябинской области оказывают содействие коллегам из управления уголовного розыска УМВД России по Оренбургской области в розыске без вести пропавшего несовершеннолетнего Вадима Гиньятова. 17-летний парень 27 декабря 2020 года около шести утра ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы:

Рост 170 сантиметров, спортивного телосложения, глаза карие, брови широкие, волосы темно-русые, густые, над верхней губой справа имеется родинка. Был одет в шапку серого цвета, куртку черного цвета с логотипом «Рита», джинсы черного цвета, кроссовки со шнурками черного цвета, толстовку с разцветкой «триколор» и надписью «Russia», при нем находился телефон черного цвета.

Граждан, имеющих какую-либо информацию о разыскиваемом, просят сообщить по телефону «02» или в дежурную часть УМВД России по Оренбургской области: 8-(3532) 790255, 790419.