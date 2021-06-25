Полицейские Челябинска спасли людей и кота на пожаре

На имя начальника УМВД России по городу Челябинску Сергея Миронова поступило обращение от жителя Центрального района Андрея Наумова, который выразил благодарность сотрудникам полка патрульно-постовой службы за помощь в эвакуации людей во время пожара в доме по улице Петра Столыпина.

Возгорание произошло в одной из квартир дома по улице Столыпина. Собственница самостоятельно не смогла открыть дверь и вызвала на помощь полицейских. Прибывшие сотрудники патрульно-постовой службы совместно с бойцами пожарной охраны сумели попасть внутрь помещения и приступили к тушению огня. Одновременно с этим была организована эвакуация жильцов подъезда.

В ходе спасательных мероприятий к младшему сержанту Дмитрию Старцеву обратилась одна из жительниц с просьбой спасти кота, которого она не успела взять с собой. Полицейский преодолел несколько задымленных этажей, открыл квартиру и вынес напуганного четвероного питомца на улицу.

«Выражаю огромную благодарность сотрудникам МВД, оперативно прибывшим на помощь в ликвидации возгорания квартиры, ‑ Сотрудники активно участвовали в эвакуации жильцов подъезда и грамотно контролировали ситуацию. Отдельное спасибо сотруднику, который за короткое время, преодолев несколько плотно задымленных этажей, вынес из квартиры нашего кота. Большое спасибо сотрудникам за проделанную работу!», - написал в своем обращении Андрей Наумов.

За добросовестное выполнение служебных обязанностей полицейские поощрены премиями начальника УМВД России по городу Челябинску.