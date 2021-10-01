Полицейские Челябинска задержали мошенницу из Москвы

Челябинские полицейские задержали жительницу Москвы, пытавшуюся обманным путем продать автомашину в сети Интернет

В ходе мошеннической операции москвичка завладела деньгами челябинца в сумме 850 000 рублей.

«Полицейские установили, что потерпевший увидел в сети Интернет объявление о продаже автомашины корейского производства со скидкой по цене ниже рыночной. Он связался с продавцом. Мужчине сообщили, что необходимо внести предоплату в размере 50% от стоимости товара, что потерпевший и сделал, перечислив на банковскую карту подозреваемой 850 000 рублей. В свою очередь женщина отправила покупателю договор в электронном виде через мессенджер и обещала сообщить, когда можно будет ехать за машиной в Москву», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Однако после получения предоплаты продавец перестала выходить на связь и отключила телефон. Потерпевший понял, что его обманули и обратился в полицию.

После задержания подозреваемая пояснила стражам порядка, что продавать автомобиль не намеревалась, возвращать полученные обманным путем денежные средства не планировала.

Возбуждено уголовное дело.