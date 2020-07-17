Полицейские Челябинска задержали серийного похитителя велосипедов

Челябинские полицейские задержали подозреваемого в совершении ряда краж велосипедов. Уже установлена его причастность к краже десяти «железных коней».

Велосипедный вор был задержан после кражи, которую совершил в подъезде дома, расположенного в Курчатовском районе Челябинска. Сумма ущерба составила 40 тысяч рублей.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска отдела полиции «Курчатовский» УМВД России по городу Челябинску установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый местный житель. В ходе работы с задержанным, полицейскими установлена его причастность к совершению еще порядка 10 аналогичных преступлений на территории города Челябинска», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Сейчас проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы и установления дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого.

Для сохранности своего имущества полиция рекомендует соблюдать некоторые правила. Не оставляйте свое транспортное средство в местах, где злоумышленник легко может его украсть. Велосипед должен быть в поле зрения камер видеонаблюдения, если они есть, либо в таком месте, чтобы оставаться у вас на виду, пока вы находитесь внутри здания, при этом велосипед все равно должен быть пристегнут, даже если вы оставили его на короткое время.

«Помните, что лестничная площадка или подъезд, пусть и закрытые, не лучшее место для хранения велосипеда, даже если он пристегнут. Современные тросы, несмотря на их внешнюю прочность, можно перекусить, а замок в этом случае не помогает. Внимательно отнеситесь к мерам безопасности при покупке аксессуаров для велосипеда – тросов, замков, велосигнализации», - говорит временно исполняющий обязанности заместителя начальника УМВД России по городу Челябинску Евгений Денега.

Не оставляйте ценные вещи и легкосъемные детали велосипеда. При возможности лучше снять их, – такой велосипед не привлечет внимания и представит меньше ценности для злоумышленника. Храните все документы, полученные вами при покупке велосипеда. Если документов по какой-либо причине нет, сфотографируйте серийный номер рамы. Также сделайте фотографии велосипеда, запомните его особые приметы. Это значительно облегчит поиск велосипеда при его краже и поможет доказать, что велосипед принадлежит именно вам.

Также полицейские предостерегают от покупки велосипеда без документов. Помните, что в таком случае вы рискуете стать владельцем краденого имущества.

В случае совершения в отношении вас преступления, незамедлительно обращайтесь в полицию.