06.02.2023
Десятилетие со дня падения челябинского метеорита отметят зрелищно и ярко
06.02.2023
Задержан чебаркулец, похитивший 120 тонн зерна
06.02.2023
«Этнография Урала» расскажет жителям Челябинской области всю правду об их малой родине
06.02.2023
Хирурги Челябинска вернули слух пациентке из Сочи
06.02.2023
Полицейские Магнитогорска не пустили на прилавки паленый алкоголь
06.02.2023
В Томино митрополит Алексий освятил купола для строящегося храма
Полицейские Магнитогорска не пустили на прилавки паленый алкоголь
30.12.2018
Силовики Челябинской области обезвредили два склада нелегального алкоголя
14.12.2016
В Челябинске ликвидировали пункт алкогольного суррогата
26.07.2016
В Челябинской области силовики изъяли 100 тысяч бутылок контрафактного алкоголя
Жители Кунашака: Нас подтапливает всё больше и больше
03.02.2023
Первые четыре боевых робота «Маркер» из Магнитогорска прибыли в Донбасс
02.02.2023
Жители Чурилово обеспокоены планами по закрытию детской поликлиники
02.02.2023
Жители Тугайкуля просят убрать лесопилку подальше от новой школы и их домов
02.02.2023
С первого февраля проиндексирован размер маткапитала
01.02.2023