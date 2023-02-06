Полицейские Магнитогорска не пустили на прилавки паленый алкоголь

Следствием полиции Магнитогорска (Челябинская область) возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемой в незаконном обороте немаркированного алкоголя на сумму более миллиона рублей.

Местная жительница, не имеющая постоянного места работы, организовала реализацию алкогольной продукции с территории гаражного помещения, расположенного в Орджоникидзевском районе Магнитогорска. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции изъяли немаркированную алкогольную продукцию в количестве более 3400 бутылок на сумму более миллиона рублей.

В отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».

На период проведения следственных действий с женщины взято обязательство о явке.