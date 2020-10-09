Полицейские накрыли в Челябинской области цех по производству паленого алкоголя

Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Тюменской, Челябинской и Курганской областей пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в производстве и реализации фальсифицированной алкогольной продукции.

Предварительно установлено, что технологическая линия по производству алкоголя располагалась в помещениях бывшей мебельной фабрики на территории Челябинской области. На предприятии нелегально проживали и трудились в антисанитарных условиях 27 граждан одной из стран Средней Азии и пять уроженцев Республики Северная Осетия – Алания.

При обысках в складских и производственных помещениях обнаружены полуавтоматическая линия и ручной станок для розлива и производства алкогольной продукции, а также более 130 тысяч бутылок без маркировки и с незаконно нанесенными товарными знаками различных производителей. Также изъято более 15 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, пустая стеклянная тара, упаковочный материал и поддельные этикетки.

«Готовую продукцию хранили в складских помещениях, расположенных на территориях Курганской и Челябинской областей, и сбывали в различных субъектах Российской Федерации. Главным следственным управлением ГУ МВД России по Челябинской области возбуждены уголовные дела. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двоих предполагаемых участников группы. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В настоящее время мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и задержание соучастников противоправной деятельности, продолжаются.