Полицейские нашли златоустовца, который повесил собаку

В Златоусте (Челябинская область) полицейские нашли мужчину, который повесил бродячего пса, а его тело потом спрятал в мусорный пакет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дело.

Как рассказали в полиции Златоуста, мужчина приехал в гости к бабушке, дом которой расположен в частном секторе. На улице мимо него проходил бездомный пес. Мужчине, который находился в состоянии алкогольного опьянения, показалась, что собака хочет его укусить. Он заманил ее во двор дома и повесил.

Видео расправы над животным появилось в интернете. Поражает то, что соседка вместо того, чтобы остановить живодера, просто равнодушно все снимала на видео.

«Сотрудниками полиции была изучена видеозапись. Полицейские установили место совершения противоправного деяния и выехали на адрес, где провели осмотр территории и опросили очевидцев. В ходе проведенных мероприятий личность мужчины была установлена. В настоящее время 44-летний местный житель опрошен», - сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области Елена Епимахова.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.