24.01.2023
Юные хоккеисты «Трактора» подарили белым медведям клюшки и экипировку
24.01.2023
Мужчина погиб, упав в Изумрудный карьер
24.01.2023
Полицейские нашли златоустовца, который повесил собаку
24.01.2023
В Челябинской области вырос показатель недельной смертности от ковида
24.01.2023
Веселые и находчивые Челябинской области пробились в главные лиги КВН
24.01.2023
В Челябинске построят мост через Миасс по Краснознаменной – Энгельса
Полицейские нашли златоустовца, который повесил собаку
07.11.2022
Бесчеловечность: кусинец забил ломом лабрадора
17.10.2022
В Верхнеуральске осужден живодер
07.10.2022
Девочку-живодерку из Челябинска суд вернул родителям
28.06.2022
Южноуралец, выбросивший собаку из окна квартиры, получил «условку»
Жители Юрюзани жалуются на холод и сырость в квартирах
23.01.2023
С 23 января стартует прием заявок на отсрочку для IT-специалистов
23.01.2023
Открытие цирка в Челябинске вновь откладывается, губернатор просит помощи у вице-премьера
22.01.2023
Соцзащита Магнитогорска: сироте предоставили съемное жилье временно
20.01.2023
Южноуральцы смогут увидеть самую яркую комету 2023 года
20.01.2023