Полицейские задержали челябинца, устроившего стрельбу на заправке

В Челябинске полицейские задержали мужчину, который стрелял в своего знакомого из охотничьего ружья.

Конфликт между мужчинами произошел на заправке, расположенной на пересечении улицы Чичерина с проспектом Победы. Один из них достал охотничье ружье и начал стрелять по ногам соперника.

Известно, что охотничье ружье стрелка было официально зарегистрировано.

«Стрелявший доставлен в отделение полиции», - сообщили в пресс-центре ГУ МВД России по Челябинской области.

Второй участник конфликта, получивший пулю в ногу, госпитализирован.