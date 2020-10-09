Полицейские Златоуста задержали наркоагронома

Сотрудники полиции Златоуста (Челябинская область) задержали неработающий местный житель, у которого стражи порядка изъяли коноплю.

При обыске его дома правоохранители обнаружили целую плантацию по выращиванию наркотика. Мужчина заключен под стражу.

Житель Златоуста был задержан полицейскими в тот момент, когда с наркотиками отправлялся к покупателю.

«В ходе дальнейшей работы сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков в частном доме задержанного обнаружены 23 куста наркосодержащего растения в горшках, удобрения и приспособления для культивирования конопли, в том числе парник, оборудованный освещением», - сообщила официальный представитель УМВД России по городу Златоусту Ольга Аристова.

В отношении задержанного возбуждено два уголовных дела: за незаконные производство и сбыт, а также за незаконное культивирование запрещенного растения.