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Полицейские Златоуста задержали наркоагронома

Происшествия
Сегодня, 19:20
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Автор: 
Инна Шемаева

Сотрудники полиции Златоуста (Челябинская область) задержали неработающий местный житель, у которого стражи порядка изъяли коноплю.

При обыске его дома правоохранители обнаружили целую плантацию по выращиванию наркотика. Мужчина заключен под стражу.

Житель Златоуста был задержан полицейскими в тот момент, когда с наркотиками отправлялся к покупателю.

«В ходе дальнейшей работы сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков в частном доме задержанного обнаружены 23 куста наркосодержащего растения в горшках, удобрения и приспособления для культивирования конопли, в том числе парник, оборудованный освещением», - сообщила официальный представитель УМВД России по городу Златоусту Ольга Аристова.

В отношении задержанного возбуждено два уголовных дела: за незаконные производство и сбыт, а также за незаконное культивирование запрещенного растения.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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