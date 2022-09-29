Полицейский Копейска задержал пьяного водителя, который сбил подростка

Полицейский из Копейска (Челябинская область) Ильяс Газизов не позволил скрыться с места ДТП нетрезвому водителю, совершившему наезд на девочку-подростка.

Дорожное ЧП произошло на глазах сотрудника патрульно-постовой службы Ильяса Газизова. Он находился не при исполнении служебных обязанностей.

Авария произошла днем 28 сентября на Коммунистическом проспекте. Водитель автомобиля «Киа Рио» совершил наезд на 12-летнюю девочку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и попытался скрыться.

«Ставший свидетелем инцидента полицейский Ильяс Газизов поехал следом, обогнал машину нарушителя и преградил ему путь своим автомобилем. Неравнодушные граждане помогли полицейскому удерживать нарушителя до прибытия экипажа ДПС. Пострадавшей девочке после медицинского осмотра назначили амбулаторное лечение», - сообщили в региональном полицейском главке.

Совершившего наезд водителя доставили в полицию. Установлено, что копейчанин управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. Правонарушитель был помещен в комнату для административно задержанных.

На сегодняшний день в отношении нетрезвого водителя за наезд на пешехода и оставление места ДТП составлены протоколы об административных правонарушениях.

Госавтоинспекция выражает благодарность неравнодушным копейчанам, которые, проявив активную гражданскую позицию, оказали помощь полицейским и не позволили правонарушителю скрыться с места происшествия. За профессионализм и грамотные действия руководством ОМВД России по Копейску принято решение о поощрении младшего сержанта полиции Ильяса Газизова.

Видео: ГУ МВД России по Челябинской области