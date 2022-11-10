Поменялись местами: экс-сотрудник ИВС отправился в колонию

Бывший заместитель начальника изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых МО МВД России «Троицкий» Челябинской области, который поставлял виновным сотовые телефоны, отправился в колонию.

Сотрудник пенитенциарного учреждения предоставлял сотовые телефоны находящимся в изоляторе следственно-арестованным для связи с другими фигурантами уголовных дел.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области, бывший заместитель начальника изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Превышение должностных полномочий».

Решением суда ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.