Помогите малышу! В селе Тюлюк может погибнуть жеребенок и другие лошади нерадивого хозяина

Житель села Тюлюк (Катав-Ивановский район, Челябинская область) издевается над своими лошадьми – не обращается за помощью к ветеринару, чтобы помочь больному жеребенку, морит благородных животных голодом, зимой лошади замерзают. Соседи сочувствуют лошадям, живущим в ужасных условиях, и ругают бездушного хозяина.

Неравнодушные селяне записали видео, на которых видно, что у маленького жеребенка серьезная беда с передней ногой – открытый перелом. Несчастный малыш скачет за своей мамой-лошадью на трех ногах, травмированную подволакивает.

Милый и беззащитный детеныш испытывает сильнейшие боли, которые не стихают ни на минуту. Ему срочно нужна помощь. Иначе он погибнет, как уже погибли два других жеребенка, тело одного из которых лежало прямо посреди деревни – видно, что он тоже был совсем маленьким и измученным.

Жители Тюлюка рассказали, что лошади «господина Иванова» предоставлены сами себе. Зимой в сильные морозы люди видели, как бедные животные без еды и воды прижимались друг к другу, чтобы согреться.

По данному факту необходимо в экстренном порядке проводить проверку, лечить жеребенка и изымать лошадей у нерадивого хозяина. Напомним, в Уголовном Кодексе Российской Федерации есть статья, предусматривающая лишение свободы за жестокое обращение с братьями нашими меньшими.