Силовики задержали экс-советника главы Челябинска Петра Конарева.

Данную информацию агентству «Урал-пресс-информ» подтвердили источники в силовых структурах, не уточняя, по какому делу задержан Конарев.

Официально советником мэра южноуральской столицы Петр Конарев не является более года - контракт с ним был расторгнут в мае 2021-го.

Напомним, в прошлом Конарев являлся заместителем главы администрации Челябинска Сергея Давыдова по экономическому развитию и транспорту. С этой должности он ушел в отставку.