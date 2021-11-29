29.11.2021
После вмешательства прокуратуры миассца зачислили в десятый класс
29.11.2021
Мария Николенко назначена директором Райффайзенбанка в Челябинске
29.11.2021
Арестован челябинец, нанявший частного детектива для убийства сожительницы
29.11.2021
В челябинском СИЗО покончил с собой убийца младенца
29.11.2021
Международный фестиваль шедевров русской классики в Челябинске продолжит вечер романса
29.11.2021
Котова потребовала усилить контроль за уборкой снега
После вмешательства прокуратуры миассца зачислили в десятый класс
В Челябинске торжественно открыли стелу «Город трудовой доблести»
28.11.2021
У православных начался Рождественский пост
28.11.2021
В Челябинске выросло число безработных
26.11.2021
Работники ЧТЗ обратились к губернатору: Завод гибнет от рук неумелых хозяев
26.11.2021
Депутаты ЗСО Челябинской области одобрили проекты ФЗ о введении QR-кодов на транспорте
25.11.2021