После вмешательства прокуратуры миассца зачислили в десятый класс

Прокуратурой Миасса (Челябинская область) поведена проверка исполнения законодательства об образовании в части приема учащихся на обучение в десятые классы. Парню отказывали в зачислении из-за оценок «удовлетворительно» в аттестате.

Установлено, что в августе 2021 года ученику из Миасса было отказано в зачислении в десятый класс технологического профиля в связи с его несоответствием критериям, установленным законом Челябинской области «Об образовании в Челябинской области», а именно из-за наличия оценок «удовлетворительно».

«Вместе с тем, по состоянию на сентябрь в классе имелись свободные места для зачисления обучающихся. Кроме того, в указанный класс были зачислены обучающиеся, имеющие, в том числе, итоговые оценки успеваемости «удовлетворительно», однако ученику, имеющему аналогичные итоговые оценки, в зачислении было отказано, что свидетельствовало об отсутствии единообразного подхода к решению вопроса о приеме на обучение и нарушении права подростка на получение среднего общего образования в указанной образовательной организации», - рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

По результатам проверки прокуратурой города директору образовательной организации внесено представление с требованием рассмотреть вопрос о зачислении ученика на обучение в десятый класс для получения среднего общего образования.

Представление удовлетворено, ученик зачислен на обучение в гимназию.

Кроме того, прокурором в отношении директора гимназии возбужденно административное дело. Постановлением мирового судьи руководителю гимназии назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.