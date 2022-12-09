Потоп в Копейске случился из-за ночного порыва трубопровода

Потоп в Копейске (Челябинская область) случился из-за ночного порыва на трубопроводе водоснабжения на улице Гольца, сообщили в городской администрации, уточнив, что авария произошла ночью девятого декабря.

Как пишут в соцсети «ВКонтакте» копейчане, в результате в центре муниципалитета «разлилось» настоящее ледовое «озеро», а местами получилась снежно-водная «каша» – передвигаться между домами на Гольца в настоящее время не представляется возможным.

Как отмечает начальник отдела пресс-службы администрации Копейска Наталья Чабан, городские власти обеспокоены произошедшим инцидентом.

«В настоящее время силы МУП «КСВВ» брошены на устранение аварии. Работы планируется завершить до конца дня. После устранения порыва силами МУП «КСВВ» с проезжей части будут убраны вода и образовавшаяся наледь», - сообщила Наталья Чабан.

Подвоз воды можно заказать по телефону: 8 (351) 394-39-00.