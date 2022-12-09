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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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09.12.2022

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09.12.2022 15:23
Фото: Анастасия Загребина

В центре Копейска случился «вселенский потоп»

Жители пишут, что воды по колено, и мечтают о гондолах

В центре Копейска (Челябинская область) случился «вселенский потоп» - из-за того, что вторые сутки хлещет вода (местные утверждают, что питьевая), горожане не могут перейти дорогу между домами №14 и №16 по улице Гольца.

«Дети шлепают в школу по колено в воде», - отмечается сегодня днем, девятого декабря, в сообществе «Подслушано Копейск» в ВКонтакте, где также опубликовано видео с места событий.

Копейчане называют родной город Венецией и шутят, что пришло время ставить на воду гондолы, а еще невесело отмечают, что получили несанкционированный каток.

ВИДЕО

«Воды - полный двор, хлестала всю ночь, вышла из берегов и стоит сейчас в районе мусорных контейнеров. Движений не наблюдается, чистить никто не хочет ничего. Снега с водой по колено! Утром было не пройти! Теперь не двор, а каток!» - возмущается в комментариях Анастасия Загребина.

Агентство «Урал-пресс-информ» направило запрос в мэрию Копейска по поводу случившегося и ждет ответа властей.

Автор: Евгения Александрова
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Администрация Копейска ответила на критику Народного фронта по новому скверу в Горняке

07.12.2022 10:27

Бутлегеры задержаны в Челябинске

07.12.2022 09:41

Текслер – южноуральцам: 14 декабря отвечу на ваши злободневные вопросы

06.12.2022 18:17

За сутки заболело ковидом 94 южноуральца, выздоровело 111, умерло трое

06.12.2022 18:09

Коммунальные объекты в частные руки чиновники передавали без концессионных соглашений