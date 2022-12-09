09.12.2022
по завышенной стоимости, в том числе за невыполненные работы на общую сумму более 40 миллионов рублей
09.12.2022
Александр Сильвестров: Стремиться дальше и больше нужно всегда
09.12.2022
ВТБ увеличил максимальный размер ипотеки по паспорту в 1,5 раза
09.12.2022
Налоговая служба организует 15 декабря День открытых дверей
09.12.2022
Уголовное дело заведено на жительницу Катав-Ивановска, бросившую младенца на бетонный пол
09.12.2022
В Челябинской области пройдут «Дни Белорусского кино»
В центре Копейска случился «вселенский потоп»
Жители пишут, что воды по колено, и мечтают о гондолах
18.03.2021
Жители Миньяра на пять суток остались без холодной воды
17.04.2019
Челябинцам советуют не приближаться к месту произошедшей накануне коммунальной аварии
17.04.2019
Последствия коммунальной аварии планируется ликвидировать к 12 часам
17.04.2019
Состояние двух пострадавших в коммунальной аварии в Челябинске близко к удовлетворительному
Челябинский АНГЕЛ стал обладателем ордена Мужества и человеком года
08.12.2022
Ринат Кучитаров встретит Новый год в СИЗО
07.12.2022
Жители Челябинской области могут отправлять письма на передовую
06.12.2022
Челябинцы ругают мэрию за снос стены дома, в котором живут люди
05.12.2022
Челябинск почтил память Неизвестного солдата
03.12.2022