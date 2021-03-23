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Появилось видео возможного подозреваемого в убийстве хозяина магазина игрушек в Челябинске

В сети появилось видео мужчины, возможно причастного к убийству хозяина магазина игрушек, которое произошло 31 декабря 2020 года. Он разрубил мужчине голову топором.

В Челябинске полиция продолжает разыскивать мужчину, который подозревается в убийстве хозяина магазина игрушек.

Напомним, трагедия произошла 31 декабря в магазине детских игрушек, расположенном по улице Цвиллинга. Тело продавца с прорубленной головой обнаружили возле прилавка покупатели. Они же и вызвали скорую. На тот момент мужчина был еще жив, но травмы оказались не совместимы с жизнью, он скончался в больнице.

Приметы возможного подозреваемого: 35-45 лет, среднего телосложения, рост 170-175 сантиметров волосы темные. Был одет в черный пуховик, спортивные штаны. Был одет в черный пуховик, спортивные штаны с надписью «FILA».

При наличии информации, способствующей розыску или установлению местонахождения разыскиваемого, гражданам необходимо позвонить в следственный комитет по телефону 8-909-087-76-09 или в управление уголовного розыска ГУ МВД области по телефонам: 8-932-016-83-47, 8-900-090-71-90, либо 02.