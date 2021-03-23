Появилось видео возможного подозреваемого в убийстве хозяина магазина игрушек в Челябинске

Приметы возможного подозреваемого: 35-45 лет, среднего телосложения, рост 170-175 сантиметров волосы темные. Был одет в черный пуховик, спортивные штаны. Был одет в черный пуховик, спортивные штаны с надписью «FILA».
При наличии информации, способствующей розыску или установлению местонахождения разыскиваемого, гражданам необходимо позвонить в следственный комитет по телефону 8-909-087-76-09 или в управление уголовного розыска ГУ МВД области по телефонам: 8-932-016-83-47, 8-900-090-71-90, либо 02.