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В Челябинске в магазине игрушек мужчине разрубили топором голову

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В Челябинске в магазине игрушек мужчине разрубили топором голову

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины в магазине детских игрушек. Неизвестный разрубил ему топором голову.

Трагедия произошла в магазине детских игрушек, расположенном по улице Цвиллинга. Тело продавца с прорубленной головой обнаружили возле прилавка покупатели. Они же и вызвали скорую. На тот момент мужчина был еще жив, но травмы оказались не совместимы с жизнью, он скончался в больнице.

«По данному факту СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 Уголовного Кодекса Российской Федерации – «Убийство», - сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по Челябинской области Владимир Шишков.

Сейчас проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на задержание лица, причастного к совершению преступления.