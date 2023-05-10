Пожилая жительница Снежинска продала квартиру под влиянием лжеполицейского

Жительница Снежинска (Челябинская область) продала квартиру и отдала почти два миллиона рублей мошенникам. В это ее убедил аферист, который представился сотрудником правоохранительных органов.

В полицию Снежинска обратилась 72-летняя местная жительница, которая рассказала, что ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил о попытках неизвестных лиц оформить на нее кредит.

«Лжесотрудник уговорил пенсионерку как можно быстрее заключить кредитный договор под предлогом аннулирования прежнего, после чего перевести деньги на «безопасные счета» для их сохранности. Женщина выполнила указания, отправив мошенникам 172 тысячи рублей», - рассказали в региональном полицейском главке.

На следующий день пожилой женщине вновь позвонил тот же мужчина и сообщил, что ее квартира выставлена на продажу, поскольку находилась в залоге. Для спасения жилья мошенник предложил ей оформить договор купли-продажи недвижимости, а вырученные деньги переслать на «безопасные счета».

«Реализовав квартиру и добавив к двум миллионам собственные сбережения в размере 156 тысяч рублей, полученную денежную сумму потерпевшая вновь перевела мошенникам. Позже, обдумав свои действия с финансами, пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию», - добавили в главке.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Сотрудники полиции в очередной раз призывают жителей и гостей Южного Урала не поддаваться на сообщения неизвестных собеседников об угрозе вашим денежным средствам, находящимся на банковских счетах. Помните, «безопасных счетов» не существует, а сотрудники правоохранительных органов или банковские работники никогда не звонят с сообщениями о попытках несанкционированного доступа к вашим счетам и не принуждают к оформлению кредитов и переводу денег.